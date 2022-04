Pescadores de Ocumare recibieron gasolina subsidiada

Luego de la situación que tuvieron los pescadores en Ocumare de la Costa con el abastecimiento del combustible por no tener captahuellas y que paralizaba su trabajo, fueron surtido con gasolina por apoyo de la gobernadora Karina Carpio y el alcalde Wilmer Leal para que continuarán sus labores.

Se conoció que se realizó acompañamiento al director Eber Sánchez de Minpesca Aragua, junto a la comunidad y al equipo de Costaragua, en la que se realizaron mesas de trabajo conjuntamente con el sector pesquero de la entidad, para dar solución efectiva a las problemáticas del combustible de la zona.

Aunque se desconoce el fin del acuerdo, los pescadores tuvieron una solución preventiva, se espera que en las próximas horas las autoridades den más detalle del acuerdo durante la reunión.

Es de mencionar que los pescadores solicitan eliminar el captahuella para poder abastecer ya que ellos no cuentan con el registró en la plataforma Patria por no posees ningún vehículo, por lo que el cupo de la gasolina que asigna el sistema no lo poseen.