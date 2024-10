Diseñan bacterias que actúan como vacunas contra el cáncer

Un equipo de científicos de la Universidad de Columbia ha desarrollado una vacuna contra el cáncer a base de bacterias. Es importante dejar claro que, al hablar de una vacuna contra el cáncer, no hacemos referencia a las típicas vacunas que se emplean para prevenir enfermedades infecciosas. En este caso, se trata de una estrategia para estimular al sistema inmunitario de los pacientes y que sea mucho más eficaz a la hora de atacar las células cancerosas.

No es algo nuevo, como tampoco es nuevo el uso de bacterias para tratar el cáncer. De hecho, actualmente se sigue usando para el tratamiento de cánceres concretos, como el de vejiga. Pero que estas dos cuestiones no sean nuevas no quiere decir que la combinación de ambas no sea algo novedoso.

La vacuna contra el cáncer desarrollada por estos científicos aprovecha el poder de las bacterias de una manera que nunca se había hecho hasta ahora. Hay que tener en cuenta que los primeros ensayos se han realizado solo en ratones. Pero, aun así, los buenos resultados que se han obtenido dejan mucho lugar al optimismo.

BACTERIAS CONTRA TUMORES

Hace tiempo que se sabe que algunas bacterias tienen la capacidad de migrar a los tumores y colonizarlos. En ciertas ocasiones las células tumorales están privadas de oxígeno, pero eso no supone un problema para las bacterias anaerobias. Una vez allí, estimulan el ataque del sistema inmunitario. Al fin y al cabo, este se dirige contra todo aquello que considera extraño, por lo que en este caso se suman las bacterias y las propias células tumorales.

Si aún se utiliza este método con el cáncer de vejiga es porque tiene cierta eficacia. Sin embargo, no se estimula el sistema inmunitario tanto como sería conveniente. Por eso, para el desarrollo de su vacuna contra el cáncer estos científicos han optado por una nueva estrategia.

¿EN QUÉ CONSISTE LA VACUNA CONTRA EL CÁNCER BACTERIANA?

Para el desarrollo de esta vacuna contra el cáncer, los científicos modificaron genéticamente una cepa de la bacteria Escherichia coli para que codificase proteínas específicas de las células tumorales. Esto quiere decir que se introdujeron en su ADN las instrucciones para que la bacteria sintetice esas proteínas y las exhiba en su superficie. Como resultado, cuando el sistema inmunitario ataca a la bacteria, genera respuesta contra ella, pero también contra esas proteínas específicas del tumor. Así, cuando ya no haya bacterias modificadas en el organismo, las defensas del cuerpo estarán preparadas para atacar al tumor. Habrán desarrollado memoria.

Hay tres grandes ventajas en el enfoque de esta vacuna contra el cáncer. La primera es que es totalmente personalizada. Se toman células tumorales del paciente y se secuencia su material genético en busca de esos genes mutados que las convierten en cáncer. Estos genes pueden ser específicos de cada tipo de cáncer, pero también difieren entre pacientes. Por eso, la personalización es importante.

La segunda gran ventaja de esta vacuna contra el cáncer es que no solo porta esas proteínas específicas, conocidas como antígenos. También porta en su ADN otros moduladores del sistema inmunitario que potencian sus respuesta. Además, se inhiben los mecanismos por los que las bacterias se protegen del sistema inmunitario. Por lo tanto, si hubiese algún error y no se lograse encontrar el tumor, el sistema inmunitario sacaría rápido la bacteria de la circulación.

¿QUÉ SE PUEDE ESPERAR DE ESTA VACUNA CONTRA EL CÁNCER?

De momento, estos científicos han probado su vacuna contra el cáncer únicamente en modelos de ratón con cáncer de colon y melanoma. Los resultados han sido muy positivos. En algunos casos se ha ralentizado el crecimiento de los tumores y en otros incluso se han eliminado por completo. Incluso hubo beneficios en el tratamiento cuando se había producido metástasis.

Todo esto ocurre con pocos efectos secundarios, ya que las células sanas se libran del ataque del sistema inmunitario o de cualquier fármaco. No debemos olvidar que la quimioterapia afecta también a las células sanas, de modo que provoca muchísimos efectos secundarios a los pacientes.

Aún es pronto para cantar victoria. Habrá que ver cómo avanza la investigación. Pero, de momento, esta vacuna contra el cáncer parece prometedora. Seguiremos atentos. Con cautela, pero con esperanza.

