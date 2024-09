Fenasopadres: Situación actual de los planteles es precaria

AN

*** Nancy Hernández aseveró que no hay garantías del funcionamiento del PAE desde su origen

La integrante del Consejo directivo de Fenasopadres, Nancy Hernández, indicó que la situación actual de cara el inicio del período escolar 2024-2025, no es alentador.

Indicó que el regreso a clases ocurre en condiciones precarias, y señaló que hay problemas de infraestructura, incertidumbre familiar, deserción de docentes y de estudiantes.

“Muchas familias no están en condiciones de reanudar las actividades porque no tienen recursos para hacerlo, no hay perspectiva de sentarse a discutir la convención colectiva docente por parte del Ministerio de Educación”, dijo.

Igualmente, Hernández aseveró que no hay garantías del funcionamiento del PAE desde el primer momento, “no se garantiza la cantidad y la calidad, porque las proteínas son escasas, lo que llega más son los carbohidratos”.

La dirigente de Fenasopadres aseveró que el gobierno nacional firmó un acuerdo con China para la construcción de 3.000 escuelas y actualmente no se sabe nada de ese pacto “y lo más grave es que se aprobaron enormes recursos para ese pacto”.

Foto Cortesía