Johana Sánchez: Seguiremos construyendo un municipio mejor

||Yirvis Vásquez/Fotos Yirvis Vásquez



En una sesión especial realizada en la comunidad de Rosario de Paya, municipio Santiago Mariño, encabezada por ediles de la Cámara Municipal, ayer se llevó a cabo la juramentación de la alcaldesa reelecta Johana Sánchez para el período 2021-2025. En la actividad política hizo presencia la gobernadora Karina Carpio, concejales y pueblo mariñense.

“Juro ante Dios padre todo poderoso, juro por mi familia, por mi pueblo, por la construcción de los sueños en Santiago Mariño, por la vida que es solo un suspiro, que no daré descanso a mi abrazo hasta consolidar la felicidad suprema de mi pueblo”, expresó Sánchez durante su juramentación.

Manifestó al pueblo su agradecimiento y apoyo a los habitantes para seguir construyendo un municipio mejor, de igual manera, pidió perdón por si no se ha cumplido con alguna obra prometida.

“Pido perdón por lo que no se ha hecho, pido perdón por las promesas incumplidas, pido perdón, quizás, por el tiempo no dedicado; pero como sé que somos nobles, sé que ustedes me van a perdonar y vamos a seguir caminando en estos nuevos cuatro años de trabajo y de futuro”.

Durante la juramentación hicieron presencia, diputados y concejales entre ellos, Manuel Hernández y Gerson Hernández.