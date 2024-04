Recomiendan establecer límites en los videojuegos para evitar adicciones en los niños

|| Glenn Requena

***La falta de atención de los padres puede generar que haya conductas obsesivas en los más jóvenes

Desde hace años los videojuegos han servido como distracción y ocio para los más jóvenes y hasta para adultos; sin embargo, este método de distracción puede tener un impacto a nivel neurológico debido a la ausencia de límites que pueden establecer los padres y representantes.

La psicóloga clínica Brigcir García explicó que los videojuegos no sólo pueden causar impacto en la salud física, sino también en la mental de los niños y adolescentes, pero más allá de un problema médico, que es consecuencia de la exposición excesiva a este tipo de juegos, está la ausencia de normas por parte de los representantes.

“Cuando un hijo está expuesto por horas a este tipo de juegos y actividades con aparatos electrónicos, hay una ausencia significativa de lo que son límites. ¿Quiénes ponen estos límites? Los papás, son esas personas que tienen la responsabilidad de educar y formar a ese adolescente que no tiene la capacidad para tomar este tipo de decisiones”, precisó.

La profesional resaltó que esta situación puede generar una serie de consecuencias a nivel conductual, porque sin acompañamiento de un adulto se pueden generar alteraciones de conducta, del no reconocimiento de las habilidades sociales adecuadas ante la falta de la debida orientación.

CONDUCTA OBSESIVA

García destacó que cuando a los niños se les dificulta separarse de los aparatos electrónicos, llegan a generar una conducta obsesiva y adicción, por lo que el adulto tiene la responsabilidad de cuidar y proteger al joven.

“Las adicciones evidentemente van a generar irritabilidad, ansiedad, cambios emocionales, dejan de disfrutar las actividades con sus familiares y pierden la noción del tiempo. Por eso es importante que exista el acompañamiento del adulto”, indicó.

FOCOS ROJOS

• Cuando el menor de edad ya no está interesado en otras actividades que solía disfrutar.

• Usa los videojuegos para aliviar el mal humor.

• Está obsesionado con los videojuegos, se pone triste, irascible o ansioso cuando no se le permite jugar.

RECOMENDACIONES

• Vigilar el contenido de los videojuegos.

• Detectar situaciones de alto riesgo.

• Potenciar la vida familiar.

• Controlar el tiempo dedicado a su uso.

CLASES DE JUEGOS

De deportes, estrategia, aventura, de mesa, arcade, shooter y RPG, son algunos de los videojuegos más usados por las personas en todo el mundo.

En internet existen muchos que son gratuitos, pero también hay plataformas que los ofertan a diferentes precios.

¿QUÉ DICEN LOS GAMERS?

En Maracay hay muchos jóvenes que crecieron con el mundo de los videojuegos y es por ello que coincidieron que este tipo de distracciones no pueden causar tantos daños cuando también hay otras actividades que equilibran.

“Creo que es un problema de casa. Toda mi vida he jugado en una consola o una computadora, pero nunca he tenido acciones violentas porque mi mamá me crio con normas desde pequeño. Fueron pocas las veces que estuve más de seis horas en un juego”, comentó Rafael Padrino, de 26 años de edad.

Por su parte, Emily Velásquez, joven de 18 años de edad, consideró que los videojuegos pueden ayudar a desarrollar habilidades en el individuo, ya que hay personas que viven de estos, pero es fundamental el rol del adulto, quien es la figura que debe regular las actividades de un niño.











