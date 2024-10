Frenar la violencia es un trabajo que inicia desde el hogar

|| David Marcano Duarte

Desde Cecodap encienden las alarmas sobre estas formas de agresión no física, pero sí psicológicas

A propósito del Día Internacional de la No Violencia, celebrado en días pasados, Rosa Pellegrino, especialista del Servicio de Atención Psicológica de Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), alertó sobre las nuevas formas de violencia a través de las redes sociales en contra del ámbito familiar.

“La violencia física sigue siendo un problema grave y se observa un aumento alarmante de la violencia psicológica en el hogar y el ciberacoso en las redes sociales”, apuntó.

En entrevista radial, la profesional en psicología expuso que las redes sociales son un “escenario perfecto” para generar situaciones de violencia que, en la mayoría de los casos, no son identificadas como tal “porque ya están naturalizadas”.

No obstante, aclaró que cualquier tipo de agresión, si hablamos de un entorno online (remoto), no es tomada como violencia física, pero sí cualquier humillación, violencia verbal, psicológica o de exposición que se pueda dar hacia otras personas en redes o medios de comunicación.

“La violencia se naturaliza y la persona que realiza el daño no se da cuenta de lo grave que son los comportamientos o actitudes, pero tienen consecuencias legales”, dijo.

En este sentido, mencionó que el ciberbullying es una forma de acoso que se da en las redes sociales, correo electrónico y mensajes de texto para humillar, amenazar o intimidar a una persona.

“En Cecodap hemos recibido bastantes casos de acoso mediante redes sociales, no sólo en el aula escolar, sino también en el internet, debido a que el agresor no demuestra quién es y utiliza perfiles falsos creados para ese fin”, indicó Pellegrino.

Agregó que hay muchísimas víctimas por diferentes plataformas digitales que tienen un impacto importante emocional en los niños que viven esta situación, de allí la importancia de que la población ponga en práctica la prevención y la detección temprana de la violencia en todas sus formas.

“Es fundamental educar a los niños, niñas y adolescentes sobre los diferentes tipos de violencia, sus consecuencias y las formas de prevenirla y combatirla”, explicó.

Asimismo, subrayó que trabajan más que todo con los padres por tener un criterio más claro y encargados de supervisar y estar atentos a lo que hacen en sus redes sociales los hijos, “ya que los niños quizás no sepan lo que están haciendo. Se entiende que un niño no sabe que está haciendo algo malo, pero un adulto como represente, tiene la responsabilidad de orientarlo con respecto a manejo de las RR SS y tecnologías”.

SEÑALES DE ALERTA

En cuanto a los aspectos para identificar que un niño es víctima de acoso escolar o ciberbullying, señaló que en la mayoría de los casos presentan cambios conductuales de relevancia.

“Se le nota ausente, no se comunica, no quiere asearse, no se alimenta, prefiere aislarse, se muestra retraído o ya no asiste a las actividades extracurriculares como la práctica de algún deporte favorito”, apuntó.

Puso a disposición del público los servicios de atención psicológica que presta Cecodap, para ofrecer apoyo a las víctimas de violencia y orientar a las familias sobre cómo prevenir y abordar la situación frente a esta realidad.

“Es importante romper el silencio y pedir ayuda si estamos sufriendo violencia o si conocemos a alguien que la está sufriendo”, agregó la psicóloga.

ATENCIÓN A LOS PADRES Según Unicef, generalmente, el bullyng ocurre fuera de la supervisión de un adulto. Sin embargo, en ocasiones, este tipo de conductas es originada por los mismos mayores mediante el empleo “de frases o palabras que pueden sonar graciosas, pero que son estigmatizantes”. Como parte de las orientaciones que se dan a los padres, el organismo recomendó conversar con los hijos sobre el acoso electoral y decirles que no es justificable ninguna forma de violencia. También es importante escuchar a los niños y jóvenes y estar atentos a su comportamiento “para identificar oportunamente si están siendo víctimas de acoso escolar”.

EL DATO

Según el informe de la Unicef “Violencia en las escuelas: una lección diaria” (2018), el acoso y las peleas físicas entre compañeros interrumpen la educación de 150 millones de jóvenes de entre 13 y 15 años