Lluvias dejaron 422 casas afectadas en Magdaleno

“LAS NUBES SE ABRIERON”

Los ciudadanos de Zamora vivieron la situación por las lluvias entre temor, angustia y rezándole a Dios, porque para la mayoría, era la primera vez que presenciaban este efecto de la naturaleza. “Estaba echando unos cuentos con mi hija en la sala, cuando sentimos una brisa entrando y caían pedacitos de hielo. Echamos a correr, nos arrinconamos en un lugar para evitar una desgracia porque era fuerte la brisa. Comenzaron a levantarse las láminas de zinc. Primera vez que veo esto”, relató Francisca Pérez, vecina de la Prolongación Sucre. Por su parte, Glexys Vitar, una de las damnificadas, lamentó que su vivienda y la de su hija se desplomaran tras la caída de un árbol que estaba entre las casas. “Las autoridades ya vinieron y me dijeron que reportaron en el informe que hay pérdida total”, recalcó la afectada. Hubo personas que tienen al menos 13 años viviendo en zonas como 17 de Enero y Samán 2, en la que no es la primera vez que resultan damnificados producto de las fuertes precipitaciones. “La casa se nos cayó. Nosotros estamos desde hace 13 años aquí y no es la primera vez que tenemos pérdidas. De verdad quisiéramos que nos prestaran ayuda, porque ya hemos pasado esta situación”, expresó Betsabeth Méndez.