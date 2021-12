La pesista paralímpica Clara Fuentes ganó plata en el Campeonato del Mundo de Georgia

La medallista paralímpica venezolana Clara Fuentes ganó la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Para Powerlifting celebrado en Tbilisi-Georgia, informó el Instituto Nacional de Deportes.

La criolla levantó 99 kilogramos en su tercer intento en la categoría -41 kg, modalidad press en banca.

Consiguió el mejor registro de América, la superó la china Lingling Guo quien se quedó con la medalla de oro al levantar 105 kg.

Este año Fuentes logró un cuarto lugar en en la Copa del Mundo de Dubai, bronce en Tokio 2020 y ahora con este logro se posiciona como una de las mejores del continente.

“Para este mundial me súper preparé porque dije que no podía volverme a pasar lo de Tokio, apenas regresé de los paralímpicos estuve solo una semana libre y me puse a entrenar hasta los domingos. Entrené como loca. Mi problema ha sido la pausa y las muñecas, que siempre las movía o rebotaba, pero mi entrenador se empeñó en fortalecer y trabajar este aspecto y me he sentido más segura en este sentido”, dijo a Prensa IND.

Destacó que en cada competencia mejoró sus marcas personales e implantó récord en su categoría. El torneo de Georgia fue el primero del ciclo hacia los Juegos Paralímpicos París 2024. Asistieron 72 países.

.