Santa Rosa Sport Club una academia de campeones

|| Manuel Laza Jr

|| Fotos Cortesía

El sur de nuestro estado Aragua, es una mina de atletas a la espera de ser dados a conocer por sus talentosos jugadores

A 133 kilómetros de la capital aragüeña, se ubica un pueblo llamado Carmen de Cura, perteneciente al municipio Camatagua, ahí se encuentra una academia de futsal, que poco a poco viene dando frutos. Se trata de Santa Rosa SC, fundada por Makanaky Pérez, profesor de educación física y quién actualmente es asistente técnico de la escuela Estudiantes de Guárico en la disciplina y técnico de la Academia Santa Rosa.

Fundada en el año 2010. Como parte de un proyecto universitario, Pérez nos comenta que, en su tiempo de jugador activo, vio la necesidad de crear un club deportivo para la formación y desarrollo de atletas en dicha disciplina ahí en su pueblo debido que no existía ninguna.

Las primeras participaciones de la academia fueron en categoría juvenil, después se dio apertura a cinco categorías más, con niños a partir de los 7 años hasta 16.

En los inicios de la escuela recibieron apoyo del profesor Luis Rangel, que actualmente es el presidente de la Asociación de Futbol salón del estado Aragua, como entrenadores deportivos han estado Frey Pimentel, Álvaro Hurtado, el profesor Juan Carlos González y Ezequiel Pimentel Romero.

Al ser el único club en la parroquia de futbol sala y salón, la receptividad por parte de los jóvenes atletas es alta, lo cual ayuda a la academia a mantenerse activos y con la motivación de continuar desarrollando a esos niños.

CATEGORÍAS ACTIVAS

Enfocados en el futbol como base para el desarrollo y formación de los niños, jóvenes y adolescentes de Carmen de Cura, actualmente cuentan con cinco categorías: Sub 16, Sub 14, Sub 12, Sub 10 y Sub 8. Los días de entrenamientos son lunes, miércoles y viernes de 1:00 p.m. hasta las 5:00 p.m.

Los actuales entrenadores deportivos son los profesores Juan Carlos González y Ezequiel Pimentel Romero, como preparador de porteros esta Álvaro Hurtado y Noel Martínez.

Parte de los logros alcanzados por esta academia, se encuentra que algunos jugadores han sido parte de la selección de Aragua, logrando ser campeones de la categoría Infantil A en campeonatos nacionales, ellos son: Ronald Rincones, José Bernando Codecido, Jonfrank Borgues; siendo en su momento referencia en el sur de la entidad aragüeña para representar al estado. Actualmente tienen un convenio con la escuela Estudiantes de Guárico, varios de los atletas participan en campeonatos nacionales representando a la escuela, donde ya salieron victoriosos de un evento realizado en Caracas, otro logro fue quedar campeones en un torneo nacional en Yare estado Miranda; hace unas semanas Luis Andrade y Dikember Flores salieron campeones con Estudiantes de Guárico en la primera edición de la Guárico Cup en Valle de la Pascua.

El objetivo de esta academia es dar a conocer a los jóvenes atletas de la parroquia, como también hacerlos ciudadanos de bien en su crecimiento y desarrollo.