Escuela Boxing Club forja púgiles fuertes en lo físico y lo mental

|| Manuel Laza Jr / Fotos Cortesía



Desarrollan atletas de alto rendimiento, cuidando su físico y mente, además de que sean capaces de cumplir sus metas de vida

Ubicados en La Victoria, estado Aragua, la escuela de boxeo Boxing Club, que tiene por lema “Jesús es el camino, la verdad y la vida”, apenas tiene un año de haber abierto sus puertas para la formación de atletas en esta disciplina, pero ya cuentan con un respaldo en resultados que los hace merecedores de admiración.

Todo comenzó en diciembre del año 2020, con la idea de un proyecto distinto en esta disciplina, que no fuera solo un club deportivo más. Ellos querían plantear una institución garante de brindar un buen servicio profesional, que ayudara a lograr un buen estado físico y mental dentro de sus asociados.

El 23 de junio 2021 realizaron el primer programa de boxeo, organizado por Boxing Club “Jesús es el camino, la verdad y la vida”. Y desde ese entonces comenzaron sus actividades.

Su presidente, Yohan León, contó cómo fue el respaldo en los inicios de la escuela. “El apoyo principalmente desde sus inicios, siempre ha sido con los fundadores de esta organización como lo son: Pedro Rodríguez, Suendy Millet, Soraya Campos, Lianne Castillo, Eduardo Márquez, Pedro Suarez y Cindy Machado”. Vale destacar que estas son personas naturales, que practican este deporte de manera recreativa.

León destacó que con el pasar del tiempo, se han ido sumando otros colaboradores, tales como los representantes de los atletas, conjuntamente con los patrocinantes Jabeando, Pelupelitos, Pedro Soluciones y Alimentos Doña Digna.

LOS OBJETIVOS DE LA ESCUELA

Los integrantes de esta institución, subrayan que el motivo de la escuela es promover eventos de gran nivel y garantizar la integridad física de los atletas y todo personal participante.

Este club deportivo cuenta con varios objetivos, que van más allá de desarrollar atletas de alto rendimiento. Su gran objetivo es formar profesionales dispuestos a cumplir sus metas y mejorar día a día, participando en el desarrollo profesional e incluso personal de cada uno de los atletas, mediante actividades deportivas y recreativas, como charlas y juegos que les aporten alguna enseñanza.

CATEGORIAS QUE ENTRENAN

Desarrollan sus entramientos es en el gimnasio de Julio Ravelo Machado, de La Victoria. Ahí hacen vida cinco categorías: Infantil, junior, cadete, juvenil y adultos.

Actualmente, sus entramientos los dividen en dos modalidades: Primero es para las personas interesadas en el boxeo, que desean iniciar en él, en la modalidad competitiva, donde entrenan atletas desde los 11 años en adelante para desarrollarse de manera profesional en el boxeo.

La otra modalidad es la recreativa, en el cual la persona aprende las bases del boxeo y le sirve para estar saludable y mantenerse en buena condición física.

Actualmente entrenan niños desde los 7 años en adelante, adolescentes entre 13, 14 y 15 años de edad y adultos de 18 años en adelante. Ofrecen varios horarios para entrenar de lunes a viernes, con bloques de 7:00 a.m. a 9:00 am; el segundo de 9:00 am a 11:00 am y en las tardes de 3:00 pm a 5:00 pm y el último de 5:00 pm a 7:00 pm.



Para finalizar, el presidente del club dio unas palabras a los muchachos: “Si algún joven está interesado en iniciar en este deporte, su primer paso es decidirlo e intentar, el club actualmente tiene inscripciones abiertas para todos los que deseen empezar”. También expresó su agradecimiento hacia El Periodiquito por el apoyo brindado.