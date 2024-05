Los investigadores analizaron los genes de más de 280 cucarachas de 17 países y seis continentes, según publica la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Confirmaron que la cucaracha alemana, una especie que se encuentra en todo el mundo, en realidad se originó en el sudeste asiático, y probablemente evolucionó a partir de la cucaracha asiática hace unos 2.100 años.

Los científicos sospechan desde hace tiempo que la cucaracha alemana tiene orígenes asiáticos, ya que allí todavía viven especies similares.

Luego, las cucarachas recorrieron el mundo siguiendo dos rutas principales. Viajaron hacia el oeste, hasta Oriente Medio, hace unos 1,200 años, tal vez haciendo autostop en los graneros de los soldados.

Y es posible que se hayan escondido en las rutas comerciales holandesas y británicas de las Indias Orientales para llegar a Europa hace unos 270 años, según la reconstrucción científica y los registros históricos.

Una vez que llegaron, inventos como la máquina de vapor y las tuberías interiores probablemente ayudaron a los insectos a viajar más lejos y a vivir cómodamente en el interior, donde se encuentran con mayor frecuencia en la actualidad.