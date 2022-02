La cirugía capilar es un tratamiento capilar que se realiza en el cabello, con productos a base de ácidos grasos, para que el cabello reciba una hidratación profunda. ¿Quién no ha sufrido de frizz o de cabello seco o maltratado? Todo debido al calor al que exponemos nuestro cabello con los constantes secados y planchas, y otros agentes externos.

El abuso de calor va deteriorando la fibra del pelo, lo que lo deja seco, maltratado y sin vida. Este es el principal problema del cabello rebelde. Pero no te preocupes, todos esos problemas tienen solución: ¡la cirugía capilar!

Este tratamiento tiene muchas ventajas sobre la fibra capilar. Para comenzar enumerándolas, la cirugía capilar modifica la estructura del cabello alisando la fibra hasta en un 60%, gracias a que se rompe la onda y modifica su composición natural.

De igual modo, este tratamiento estético le otorgará una hidratación profunda al pelo, por los aceites grasos que contiene, dándole vida al cabello maltratado y recuperando su vitalidad, brillo y suavidad. Dicha suavidad se debe a que se elimina por completo la porosidad del cabello, típico del pelo tinturado y maltratado.

Al eliminar el frizz, el cabello queda más manejable y con un 70% menos de volumen. Por lo que lo hace ideal en personas que presentan cabello abundante y con muchas ondas.

Cuidados y mantenimiento de la cirugía capilar

Para que el tratamiento estético obtenga resultados óptimos, es necesario tener varios puntos previos y post cirugía en consideración, de esta forma el alisado durará más tiempo.

A la hora de colocar la cirugía capilar, deberás lavar tu cabello con un champú especial que elimine todos los residuos presentes en la fibra del cabello. Esto permitirá que el cabello no presente agentes externos que no permitan que el producto se absorba adecuadamente.

Una vez terminada su aplicación, es recomendable no sudar durante las próximas 24 horas. De esta forma le dará el tiempo suficiente al cuero cabelludo de absorber todos los nutrientes necesarios para la hidratación profunda.

Aunque no todos los productos son iguales, las marcas comerciales de poca calidad no permiten que utilices ningún tipo de cola o gancho en el cabello (durante una semana después de aplicado) porque el cabello quedará marcado y no tendrá el liso perfecto.

La cirugía capilar no es compatible con la sal y el cloro, ya que deshidrata tu melena nuevamente. Por ello, si piensas ir de vacaciones, al mar o la piscina, lo recomendable es que no te apliques la cirugía. Hazlo después de regresar de tus días bajo el sol.

Lavado post tratamiento

Una de las mayores inquietud que presentan las personas que se aplican la cirugía capilar es cómo lavar tu cabello luego de aplicar el producto.

Comenzamos con decir que al someterte a este tratamiento estético, deberás dejar el producto en tu melena por lo menos tres días antes de lavártelo por primera vez. Mientras más lo dejes, más efectivo será el resultado.

El lavado lo seguirás haciendo de forma habitual, solo que deberás usar productos libres de sulfatos y parabenos. Estos químicos harán que se abra la cutícula del cabello, eliminando el efecto de la cirugía.