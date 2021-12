¿A Karina le gustaría trabajar con Bad Bunny?

La cantante venezolana Karina, mejor conocida como «Karina La Voz», en el año 2020 arremetió contra la decisión de ASCAP (Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores) de elegir a Bad Bunny "Compositor del Año", pero tal parece que, ahora estaría dispuesta a cantar con él.

"Me encantaría hacer algo con él, no sé si sería aleccionarlo, decirle que aparte de este mundo vil, vulgar y grotesco, también hay un lugar elegante”, declaró la interprete.

“Es un fenómeno innegable, no en vano es el primero en el mundo, es el que más vende, y no es de gratis, le ha tocado la fibra a millones de personas. Tengo mi opinión personal como lo expresé, que no es un gran compositor. Me encantaría hacer algo con él, no sé si sería aleccionarlo, decirle que aparte de este mundo vil, vulgar y grotesco, también hay un lugar elegante. Podría ser una canción que él cante en su estilo y yo le diga que no, que tengo mi corazoncito, de verdad no sé cómo sería. Eso sí, jocoso, aleccionador y elegante, pero yo reconozco al género urbano y tiene su mérito“, añadió.