Dua Lipa es una de las personas más influyentes del mundo, según la revista Time

Siete años después de su debut, Dua Lipa ya prepara el lanzamiento de Radical Optimism, un disco donde cada una de las 11 canciones que lo componen fueron producidas por Kevin Parker, además de contar con la colaboración de artistas como Caroline Ailin, Danny L Harle y Tobias Jesso Jr.

El disco estará disponible en plataformas a partir del próximo 3 de mayo, y al respecto, Dua Lipa asegura que tanto ella como su música está muy lejos de lo que hizo cuando empezó.

Aseguró que el disco “es más maduro” en comparación con el resto de sus producciones. Definitivamente, no soy la misma persona que cuando escribí mi primer álbum. He evolucionado y he aprendido tanto, tomándomelo como viene, sin ver nada como malo o algo como un revés. Eso implica crecer mucho y comprenderme a mí misma, saber lo que valgo, ya sea en los negocios, en el amor o en la amistad”, apuntó.

“Soy una persona diferente, así que, por supuesto, este disco va a ser diferente. Tengo pensamientos, deseos, necesidades y perspectivas diferentes. He dado un giro de 180 grados”, sostuvo.