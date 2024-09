Adele lanzó su propio periódico para burlarse de las noticias sensacionalistas

La estrella británica Adele sorprendió a sus fanáticos al adentrarse en un mundo completamente distinto a los escenarios. Este jueves, a través de redes sociales hizo el lanzamiento de “The Saturn Times”, un “periódico” que ha creado ella misma para parodiar la cobertura mediática que acapara tras cada una de sus apariciones públicas y conciertos.

Con mucho sentido del humor, el periódico, cuyo nombre hace referencia al tatuaje de Saturno que se hizo cuando sintió que su vida cambiaba, solo tiene noticias protagonizadas por Adele y personas de su círculo profesional y personal que han sido tratadas exageradamente con intención de reírse de sí misma y vengar las veces que se comenta cualquier cosa de ella.

“Después de tantos años soportando a los tabloides, he decidido sumarme a la diversión y crear el mío propio. Les tengo que decir que escribir y maquetar esto todos los domingos después de cada uno de los espectáculos fue de los mejores y más destacados momentos de cada semana”, escribió la intérprete de “Set Fire to the Rain” para explicar a sus seguidores de qué se trataba lo que acababa de publicar.

“¡Creo que me he perdido mi verdadera vocación! ¡De verdad, es muy divertido escribir estas tonterías absolutas!”, dijo Adele.

La primera portada de “The Saturn Times” gira en torno a la preparación del escenario de su residencia en Múnich, donde Adele se paseó en bicicleta por el interior del recinto.

Recalcando que todo se trata de una sátira, la artista quiso añadir la declaración ficticia de una fuente que aseguraba que “ella se estaba riendo a carcajadas mientras todos los demás estaban trabajando duro”. En otra página, la artista bromea con el titular “Tormenta Adele” sobre la tormenta que se produjo en mitad de uno de sus conciertos y que terminó con Adele cantando bajo la lluvia.