Tekashi 6ix9ine arremetió contra Yailin “La Más Viral” tras demanda por abuso

Yailin “La Más Viral” ha emprendido acciones legales contra su ex pareja, el rapero Tekashi 6ix9ine, a quien acusa de abuso físico y psicológico durante su relación.

De acuerdo con reportes, la demanda fue presentada en una corte de Florida, donde la cantante dominicana alegó haber sido víctima de violencia durante más de un año de convivencia con el artista de raíces mexicanas, cuyo nombre real es Daniel Hernández.

El rapero soltó su versión

Sin embargo, la situación se complicó aún más cuando Tekashi 6ix9ine decidió hacer una transmisión en vivo en Instagram, en la que mostró documentos y videos que, según él, probarían su inocencia ante las acusaciones de la “Chivirika”.

En esta inmediata respuesta, el cantante no dudó en afirmar que, de presentar una contrademanda, estaría seguro de ganar el caso. También lanzó comentarios críticos hacia su expareja, en los que sugiere que si él estuviera su posición, no permitiría que la opinión pública lo afectara: “Si yo soy Yailin, yo digo ‘no me importa que hablen de ese tipo, ese es un buen hombre’”, comentó el rapero.

Asimismo, las declaraciones del hombre continuaron al señalar que la dominicana debería tener “coherencia y sentido común”. Indicó que la mujer podría estar influenciada por otras personas, lo que sugiere que la demanda no refleja el verdadero sentir de la intérprete musical: “Yo sé que no eres tú, yo lo sé, no te lo quiero hacer”, enfatizó Tekashi, mientras defendía su comportamiento y su supuesta buena intención.

Razones de la ruptura

Cabe destacar, que la controversia ha crecido desde que se revelaron los motivos tras la ruptura ocurrida en agosto. Según informes, Yailin “La Más Viral” descubrió presuntas irregularidades, tales como robo y fraude por parte del estadounidense, lo que contribuyó a la decisión de finalizar su relación.

Asimismo, la cantante alegó que su expareja había filtrado videos íntimos de ella en las redes sociales.

Finalmente, a medida que estos eventos se desarrollan, el duelo entre ambos artistas resuena en las redes sociales y los medios, lo que genera un intenso debate sobre la dinámica de su relación y la veracidad de las acusaciones presentadas.