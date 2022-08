¡Eliminada! Daniella Navarros salió de LCDLF2

A pesar de ser de las competidoras más fuertes, la venezolana Daniella Navarro salió del exitoso programa La Casa de los Famosos, por este motivo la actriz venezolana recibió su primera entrevista tras dejar el hogar y reveló a la conductora de televisión mexicana Jimena Gállego sobre su experiencia en el exitoso reality donde fue una de las participantes más polémicas después de Niurka Marcos.

Daniella reveló cómo se siente tras abandonar el hogar luego de más de 80 días, añadiendo “Me siento bien, me siento tranquila, me siento en paz, lo presentía. Jamás imaginé aguantar tanto, estar sin mi hija, jamás imaginé aguantar ciertos demonios, aunque sé que me vieron peleando un poquitico, pero eso era nada”.

También habló sobre su relación con Laura: “Mi mamá lo dijo siempre, que Laura y yo íbamos a tener una conexión linda porque ella vivió en Venezuela y ama a los venezolanos. En mi vida doy pocas oportunidades cuando me lastiman y que me haya matado y que haya dudado del cariño y el respeto que yo le tenía sí me dolió”.

Habló sobre el tema más polémico, su relación con Nacho: “¿Que vamos a compartir más afuera? Sí. ¿Sí vamos a mantener una relación? No lo sé. ¿Me gustaría? Sí. ¿Que pueda funcionar? No sé. Pero que lo vamos a intentar lo vamos a intentar, así dure cuatro días más. La gente dice ‘tienen 5 días’, no señores, son 24 horas por 5, esa es la cuenta que tienen que sacar”.