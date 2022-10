Joseph James, compositor y productor musical venezolano que triunfa en Nueva York

“Los sueños si se hacen realidad”

Los sueños si se hacen realidad. Así lo afirma éste productor musical venezolano, que salió de tierras aragüeñas y que hoy en día reside en Nueva York.

En su relato, Joseph James, mencionó que desde muy joven, no tenía pasión por la música, sino amor por ella.

Entre sus anécdotas, cuenta que René y Reny marcaron un antes y un después, y por esa razón, inició a escribir canciones, las cuales cantaba en cualquier parte.

James fue parte de un duo: Killer y Bazari, en donde tuvo la oportunidad de tocar tierras colombianas en el 2016; sin embargo, éste amante de la música, incursiono más temprano, exactamente en el 2011, como Booking Manager de “Eloy el Nene del Genero de Puerto Rico.

Durante su paso como cantante en el duo, realizó una gira por Colombia, país, que le abrió puertas que jamás imaginó, entre ellas en el 2018, ser el Manager inversionista de la popular agrupación, Calle Ciega.

En el 2019, tomó decisiones más arriesgadas y su norte fue Nueva York, ciudad en la que en la actualidad reside y en donde su amor por la música se consolidó siendo Productor y Compositor Musical.

Joseph James, trabaja de la mano de LunyTunes, y hoy por hoy es uno de los compositores y productores más buscados en el género urbano.

“Trabajar y vivir de la música, para mi es un sueño hecho realidad. Mi mundo siempre gira entorno a compases, melodías y composiciones; y sinceramente de allí no quiero salir”, expresó James.

Joseph James Presenta

Pero eso no es todo. Éste venezolano entiende perfectamente que significa comenzar desde 0 y sin ayuda; es por ello que creo la empresa “Joseph James Presenta”, con la finalizada de tenderle la mano a promesas musicales de todos los géneros.

En la actualidad apoya y trabaja con talentos emergentes como “The Drunk”, “Kryos, “Ysak” y también con “Kaylen Diaz” y “Carlos Armas”, estos dos últimos artistas que ya subieron escalafones y sus nombres empiezan a ser fuertemente sonados en Venezuela y Colombia.

Asimismo manifestó, que con “Kryos” se encuentra armando un disco, por ello “quiero aprovechar ésta entrevista para que todos los jovenes que posean talento vocal, me escriban a @josephjamesmusica que si les daré la oportunidad a todos”

De igual forma informó, que con respecto a Carlos Armas “ a finales de octubre continuaremos trabajando después de un descanso, y venimos con fuerza, pero con Dios por delante, vienen cosas buenas y por supuesto iniciaremos en Aragua, nuestra tierra, y de allí, saldremos de gira por Latinoamérica, y así iré haciendo con cada uno de los muchachos que estoy apadrinando”.

Por último el éste productor y compositor musical del género urbano, aconsejó a todos los jóvenes que desean incursionar en el mundo del arte y del espectáculo: “muchachos, la disciplina es clave para llegar al éxito. No importa las horas que tengan que pasar practicado, no importa si no vas a un fiesta por estar ensayando; el único objetivo es llegar a tocar ese sueño que a diario nos llena”.