¿Los alimentos congelados pierden sus nutrientes? Te lo aclaramos

Los vegetales congelados son una opción conveniente y accesible para mantener una dieta balanceada durante todo el año . Una de las principales preguntas que surge es si los vegetales congelados pierden sus nutrientes en comparación con los frescos. La respuestas es que , en general , los vegetales congelados conservan la mayoría de de sus nutrientes, siempre y cuando sean procesados y almacenados adecuadamente.

El proceso de congelación de los vegetales comienza poco después de la cosecha, lo que ayuda a preservar sus vitaminas y minerales. Primero, los vegetales se lavan y se escaldan (se sumergen en agua caliente brevemente) para inactivar las enzimas que pueden causar deterioro. Luego, se congelan rápidamente para mantener la calidad y el valor nutricional. Este método de conservación asegura que los vegetales mantengan un alto contenido de nutrientes.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunos nutrientes son más sensibles que otros al calor y la congelación. Por ejemplo, las vitaminas C y B pueden disminuir ligeramente durante el proceso de escaldado y congelación. No obstante, la pérdida suele ser mínima y no afecta significativamente el valor nutricional total. En cambio, otros nutrientes como la fibra, los antioxidantes, los minerales y las vitaminas liposolubles (como la vitamina A, D, E y K) se conservan bastante bien.

De hecho, en algunos casos, los vegetales congelados pueden tener más nutrientes que los frescos que han sido transportados largas distancias o almacenados durante varios días antes de ser consumidos. Los vegetales frescos empiezan a perder nutrientes poco después de la cosecha, mientras que la congelación detiene este proceso.

Dicho esto, los vegetales congelados son una excelente opción para una alimentación saludable, ya que conservan la mayoría de sus nutrientes. Son prácticos, asequibles y permiten disfrutar de una amplia variedad de vegetales durante todo el año, sin preocuparse por una pérdida significativa de su valor nutricional.

Con información de 2001 Online