WhatsApp estrenará cuatro nuevas funciones en las próximas semanas

La aplicación WhatsApp está preparando varias funciones nuevas que llegarán tanto en iOS como en android las próximas semanas que van desde spam , gestionar los mensajes no leídos hasta filtros en la cámara y novedades en los estados.

Lo nuevo de WhatsApp para evitar estafas y el spam

Desde Meta han implementado un nuevo ajuste para bloquear los mensajes de cuentas desconocidas, aunque no lo hará con todos. Esto quiere decir que es un nuevo ajuste, que todavía se encuentra en versión beta, se podrán evitar que lleguen muchos mensajes de cuentas desconocidas a la vez, cosa que con el spam o con los intentos de estafa es algo habitual.

El activar este ajuste lo que va a hacer es bloquearlos cuando se produzcan de forma masiva, pero cuando dejen de llegar ‘a chorro’ lo seguirán haciendo, es decir, lo que hace es frenarlos cuando vengan muchos de golpe.

Dos ajustes para controlar la acumulación de mensajes no leídos en WhatsApp

En el primer ajuste, puedes elegir si quieres que la insignia de la aplicación se actualice después de cada visualización, reflejando exactamente la cantidad de mensajes no leídos o llamadas perdidas que quedan pendientes. Es decir, si lees algunos mensajes y otros se quedan sin leer, la insignia se ajustará para que no pierdas de vista los mensajes que aún no has leído.

El segundo permite borrar totalmente el recuento de notificaciones cada vez que abres WhatsApp, sin importar si has leído o no los mensajes. Al elegir este, los usuarios pueden disfrutar de una pantalla de inicio más ordenada, ya que todos los recuentos de mensajes no leídos se eliminan al acceder a la app. Esta opción es ideal para los usuarios que reciben un gran volumen de mensajes y no quieren sentirse agobiados por la cantidad que se muestra.

Nuevos efectos y filtros en la cámara de WhatsApp

Tal y como informan desde WaBetaInfo, se ha introducido un nuevo botón de filtro en la interfaz de la cámara, el cual permite a los usuarios aplicar una serie de filtros con un solo toque. Estos solo estaban disponibles al realizar una videollamada por WhatsApp, pero esta opción se está extendiendo la cámara para dar un toque más creativo a las fotos y vídeos del usuario.

Entre los filtros disponibles se encuentran opciones como corregir imperfecciones, tonos desiguales e incluso suavizar la propia piel, algo que puede ser de utilidad a la hora de hacer selfies desde WhatsApp. La cámara también admite ajustes de iluminación con un modo de poca luz que ilumina los entornos más oscuros, además de nuevos filtros como tintes de color y efectos de lente para agregar una capa adicional de estilo.

Otra de las funciones que la app ha añadido es la posibilidad de cambiar el fondo, algo que solo se podía realizar en las videollamadas. Ahora se puede cambiar lo que tengamos detrás de nosotros por escenas virtuales o desenfocarlo por completo. Estas funciones ya están disponibles para algunos probadores en su versión beta para Android 2.24.20.20 y llegará a más personas en las próximas semanas.

Encuestas en los estados de WhatsApp para iOS

WhatsApp está trabajando en una nueva herramienta para iOS que permitirá a los usuarios crear encuestas para sus estados y esta función se presentará como un sticker que podrán añadir fácilmente a ellos. Esto permitirá a los contactos participar votando directamente desde dentro del estado y las encuestas podrán configurarse con varias opciones de respuesta o limitarse a una sola.

Quienes vean el estado podrán votar de forma privada y no sabrán quién más ha votado, pero los resultados de la encuesta estarán disponibles tanto para la persona que creó el estado como para cualquier otro espectador. De esta manera, se podrán ver los resultados, pero manteniendo el anonimato de los votantes. Todo el proceso estará protegido con cifrado de extremo a extremo.

