Panamá revisará solicitud para aceptar pasaportes venezolanos vencidos

Este jueves 19 de septiembre 2024, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino se pronunció sobre la documentación vencida de los venezolanos que residen en ese país.

En tal sentido, el mandatario indicó que se verificará la solicitud para aceptación de pasaportes venezolanos.

“No debe haber problema con eso, porque están aquí y no van a regresar y seguro allá no se lo dan. No sabía de esa petición, voy a preguntar en Cancillería”, indicó Mulino.

De igual modo, Mulino aseguró desconocer alguna petición por parte de la comunidad venezolana para flexibilizar los trámites con este tipo de documento.

“‘Voy a averiguar con el director de migración y con la cancillería en que estatus estamos con eso, porque no tenía conocimiento de esa petición”, expresó en rueda de prensa.

