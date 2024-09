Capturaron al femicida de Nairobis Rojas en Cotiza

|| Agencias Nacionales

**También a un sujeto que la ayudó a escapar de la escena del crimen. El móvil para asesinarla fue pasional**

Funcionarios de la División de Investigaciones de Homicidios, (CICPC), realizaron las pesquisas en relación al femicidio de Nairobis Rojas García (35), ocurrido en una pensión donde residía en la Esquina de San Luis a Santa Isabel, parroquia San José, municipio Libertador, Caracas, la madrugada del pasado 20 de septiembre, logrando detener a su victimario y a quien lo ayudó a escapar.

Mediante las pesquisas se conoció que la víctima había sido sometida por su ex pareja, Luis Vaamonde (42), apodado Liso, quien al notar que la mujer no se encontraba en su habitación, se llenó de ira y decidió esperarla con un arma blanca en la entrada de la pensión donde vivían, percatándose a los pocos minutos que su ex pareja descendió de un taxi y al momento que esta ingresó, sostuvieron una acalorada discusión en el pasillo, optando el agresor por sacar el arma blanca que portaba, le propinó varias heridas y huyó del lugar, la víctima intentó pedir ayuda y fue auxiliada por un vecino que la llevó al Hospital Doctor José María Vargas, donde falleció posterior a su ingreso.

Alias “Liso”, al huir del lugar del hecho, se encontró con un amigo identificado como César Pernía (24), apodado “Gato”, quien lo ayudó a escapar de la escena. Ambos detenidos quedaron a la orden de la Fiscalía 47° Nacional de Defensa de la Mujer con Exclusividad en Atención en Casos de Femicidio y aquellos que atenten Contra la Libertad Sexual de la Mujer.

Foto Cortesía