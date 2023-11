Lluvias dejan un muerto y 120 casas afectadas en Maracaibo

Las fuertes lluvias acaecidas desde la noche de este miércoles dejaron una persona fallecida y 120 casas afectadas en Maracaibo, según informó el alcalde Rafael Ramírez.

La víctima mortal es un hombre que residía en la urbanización San Jacinto. El agua comenzó a meterse en la vivienda y él pisó un cable, por lo que murió electrocutado. Hasta el momento, se desconoce su identidad.

Las 120 casas afectadas fueron en el sector Los Pescadores por el desborde de la cañada en esa zona de la parroquia Coquivacoa.

Lexys Morán y su familia fueron unos de los afectados por las lluvias en Los Pescadores, Maracaibo. El agua arrasó con todo en su casa.

“Eso fue muy fuerte, muy feo. Cuando estaba en media sala, el agua no me dijo quítate, se metió todita, llevándose todo lo que había en las mesas, me tumbó la nevera, se mojaron los colchones, se rompieron las camas, se mojó la ropa…. Tuve que sacar a mi hija por detrás de la casa, a la bebé la tengo afuera porque no la puedo tener aquí”, expresó Morán a Es Con Usted.

La mujer no soportó las lágrimas al relatar que sintió de todo cuando la corriente del agua destruía lo poco que tenía en su humilde vivienda.

Con información de El Público TV