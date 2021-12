Delcy Rodríguez presentó el presupuesto de Venezuela para 2022

La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, presentó este viernes el Proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2022 ante la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional (AN).

"Venimos a presentar el presupuesto para el año 2022, en el marco de un país que padece y sufre un bloqueo genocida y criminal. No es cualquier país, no es cualquier economía, no es cualquier ejercicio fiscal que vamos a presentar", dijo.

Para el próximo año el presupuesto está calculado en 62.379.454.806 bolívares que contempla, especificó Rodríguez, el impulso del sistema de educación gratuita, el fortalecimiento de las misiones y bonos, de las capacidades productivas y distribución de alimentos, para recuperar capacidades de los servicios públicos y el pago para el sector público, entre otros aspectos.

En el hemiciclo del Palacio Legislativo, Rodríguez resaltó que a través de la economía digital "se ha logrado que 80 % de los pagos se hagan en moneda nacional" , y 2022 "será el año de la recuperación definitiva del bolívar, es y seguirá siendo el bastión de nuestra filosofía monetaria".

"Venimos del año 2020, un año de pandemia, pero el 2021 también ha sido con pandemia y hoy podemos mostrar que el año 2021 ha significado desde el punto de vista económico, un inflexión que perfila un año 2022 de crecimiento y economía", expresó.

La Vicepresidenta de la República mostró a los diputados dónde se ha concentrado el bloqueo financiero contra Venezuela. "Si ustedes ven ahí, un 24% está dirigido a sanciones financieras, un 21% a la industria petrolera. Prácticamente la mitad de nuestra economía y finanzas están bloqueadas ilegítimamente", detalló.

"Se ha pretendido maniatar el funcionamiento del Estado venezolano, cuando el 17% de la 502 medidas coercitivas unilaterales, está relacionado al ejercicio de la función pública del Estado venezolano", aseveró.

En la sesión convocada para este viernes 10 de diciembre, Rodríguez prometió que 2022 será el año de la recuperación de los servicios públicos, del impulso de la minería y del motor exportador y de la producción de medicamentos y alimentos. También aseguró que serán ampliados los créditos productivos.

"El año 2022 será el de la nueva era de crecimiento, esperanza y florecimiento de la Patria. El bolívar es y seguirá siendo el bastión de nuestra filosofía monetaria. La derecha extremista pretende sumar a Venezuela a la lista de países dolarizados. Se quedarán con las ganas", dijo Delcy Rodríguez durante la presentación a la AN.

"Los que promovieron incursiones mercenarios y articulan sanciones, defienden que Venezuela se dolarice. Solo tres países están dolarizados en el mundo: Panamá, El Salvador y Ecuador. La derecha pretende sumar a Venezuela a esa lista, se quedará con las ganas", apuntó.

Junto a la Ley de Presupuesto 2022, Rodríguez presentó además la Ley Especial de Endeudamiento y el Plan Operativo Anual.

Con información de GV