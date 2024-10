Las clases iniciaron con muchos problemas y deficiencias

La presidenta de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Carmen Teresa Márquez, informó que el inicio de la año escolar ha sido movido y con “muchos problemas”, a lo que resaltó la ausencia de niños y docentes. Reiteró la exigencia al ministro de Educación de que se discuta la Tercera Convención Colectiva que se paralizó hace tres años y un aumento de salario para los docentes.

“Cuando íbamos a discutir las cláusulas de índole económico ahí paralizó la discusión y dijo que no había dinero para los maestros, la semana pasada le presentamos un documento al ministro de Educación donde le planteamos las exigencias y lo que tienen pendiente el magisterio venezolano y le solicitamos al ministro de Educación y al ministro de Trabajo una reunión de emergencia” dijo.

“Hasta la fecha no hemos tenido respuesta de ningún ente, entonces estamos exigiéndole eso al Ministro así como también la seguridad social” agregó. Fue enfática al señalar que con muchos problemas están llegando los niños y jóvenes a las escuelas “realmente muchos de ellos sus padres no tienen como darles de comer, ni como comprarles los uniformes” dijo y resaltó que el plan de alimentación el año pasado no funcionó en la mayoría de los estados del país.

||AN