MCM envió un mensaje a opositores que consideran participar en las regionales

La líder opositora María Corina Machado reafirmó su compromiso con la lucha política y aseguró que su objetivo es hacer respetar los resultados de las elecciones del 28 de julio. “Cada vez que Nicolás Maduro encarcela a alguien, yo siento más fuerza para continuar”, aseguró en un reportaje de La Gran Aldea.

La ex diputada fue clara en su mensaje tanto para la comunidad internacional como para quienes dentro de la oposición buscan apaciguar el conflicto con el gobierno. Según ella, aunque se han dado algunos pasos importantes, todavía queda mucho por hacer. “Maduro no va a sentarse a negociar hasta que el costo de quedarse sea mayor al costo de largarse”, sentenció.

Machado también repudió a un sector de la oposición que habla de “pasar la página” de los recientes comicios presidenciales y lanzó un reto a los que consideran participar en las elecciones regionales y parlamentarias de 2025: “¡Que le echen b***! No entienden el país. No están escuchando a los venezolanos. Todas esas iniciativas que buscan lavarle la cara y normalizar a Maduro o dividir a la oposición, no van a funcionar. Nosotros estamos claros en que el objetivo es hacer respetar el resultado del 28 de julio”.

Con información de EFE