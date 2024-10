Fiscal rechaza informe de Misión de Determinación de la ONU por ser un “montaje”

||Redacción El Periodiquito **Saab recriminó lo presentado ya que nunca estuvieron en el país.** El informe presentado por la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela es un montaje que carece de pruebas, así lo afirmó el fiscal general de la República, Tarek Williams Saab.

Se refirió al caso de Ángel Mora, quien falleció tras caer de una pasarela por una crisis de pánico, dijo el fiscal. Mientras que en el escrito menciona que fue por una “golpiza”.

Las declaraciones las dio en el programa Cable a Tierra de VTV Radio.

“Ellos no tuvieron fuentes, testigos, sin tener víctimas ni familiares, pidieron que enviaran escritos anónimos a un correo electrónico que ellos mismos crearon”, mencionó.

Saab resaltó como este informe obvia por completo las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, donde conversaron con los padres de Ángel Mora, y se pudo conocer que el joven padecía de una condición y estaba medicado. La autopsia realizada a Mora determinó que su muerte fue ocasionada por altura, generada por una crisis de pánico.

Saab señaló que la Misión de Determinación de los Hechos quiere ser un organismo paralelo al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.

Esa misión “fue creada para sabotear la relación del Estado venezolano con el Alto Comisionado de DDHH, ellos hacen informes desde el año 2019. Estados Unidos utiliza el tema de los DDHH para agredir a los países que no le son afectos”, indicó.

“El informe está lleno de mentiras, no se compara al informe del Ministerio Público en relación con esos hechos en tiempo real, en el lugar de los hechos, donde se realizaron 550 diligencias a través de 40 medios de prueba diferentes; en cambio, la misión no tiene medios de prueba. Ellos no pisaron Venezuela”, insistió.

Recordó que en el Consejo de Defensa y Seguridad de la Nación se presentó un informe sobre estos sucesos tras las elecciones.

“Las acciones violentas fueron detenidas y se investigan por las autoridades correspondientes, no a distancia por internet”, dijo el fiscal.