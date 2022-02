La historia del naufragio de La Tortuga: Sobreviviente de Thor reveló los detalles del suceso

Verónica Martínez era una de las pasajeras de la lancha Thor que naufragó en La Tortuga el viernes 3 de septiembre. Meses después de la tragedia, en la que desaparecieron seis personas y solo hubo tres sobrevivientes, de acuerdo al conteo de las autoridades.

Tras cinco meses Martínez relató, en una entrevista realizada por el experto en Marketing, Irrael Gómez, que la lancha no presentó ninguna falla durante el trayecto. “Lo único que recuerdo es que entró mucha agua. Pedimos ayuda por radio y nadie los escuchó”, dijo.

La joven, quien era la niñera de los hijos de David Camblor y Mariely Chacón, indicó que entraba demasiada agua a la Thor. En consecuencia, decidieron ponerse los salvavidas y se lanzaron a las aguas del mar Caribe.

“Nos agrupamos y amarramos la cava de la balsita. David era el líder y Juan era el más calmado. Javier fue el primero que se fue. No sé por qué se fue. Nos cansamos de gritarle, pero se fue el primer día”, recordó.

Sostuvo que la primera noche fue “tranquila, pero a la vez con miedo”. “Nos cayó una lluvia, pero unidos. Me dio miedo porque pensé que me iba a morir”.

El segundo día, el sábado, Martínez recordó que decidieron contar qué harían si los rescataban. En tal sentido, afirmó que Alejandro Osorio y Vianney Dos Santos dijeron que deseaban tener hijos y que ella sería su niñera, y “parte del hogar”.

En la noche del tercer día, el domingo, día en se presentó la denuncia de la desaparición, indicó que Juan Suárez, quien no estaba en la lista oficial de pasajeros, murió ahogado. “No lo vi, pero sí lo escuchaba”, dijo Martínez.

LUNES NEGRO

Martínez indicó que el lunes, el cuarto día como náufragos, fue el más complicado. En ese día Vianney Dos Santos se comenzó a ahogar al final de la tarde y Alejandro Osorio, su esposo, comenzó a alejarse, puesto que “se iba a entregar a la muerte”.

Tras la muerte de Dos Santos y la partida de Osorio, David Camblor decidió irse a buscar ayuda, ya que “no iba a dejar que sus hijos murieran”. En ese momento Martínez entró en la cava y Mariely Chacón la amamantó, al igual que a los dos niños.

“Nos cayó la noche y no la escuché más. En la mañana amaneció y la tenía al lado. Le pedía que me dijera para donde nadar y no me decía nada. Y ahí fue que me di cuenta de que estaba muerta”, recordó Martínez sobre el fallecimiento de Mariely.

Martínez dijo que los niños estaban tranquilos y ratificó que eran amamantados por su madre. Foto: cortesía

RESCATE

Al otro día, el martes, un helicóptero de búsqueda los divisó y los rescató. Solo encontraron a Martínez y a los dos niños con vida, los cuales estaban en la misma balsa que el cadáver de su madre.