Cabello sobre primarias presidenciales de la oposición: Es imposible que se pongan de acuerdo

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, consideró imposible que la oposición celebré las primarias presidenciales previstas para 2023, debido a pugnas entre líderes y partidos del antichavismo.

“En verdad no van a hacer elecciones primarias, eso es mentira, es imposible que se pongan de acuerdo. Ellos pueden hacer un simulacro, pero hacer unas elecciones primarias de verdad, no las van a hacer, no hay forma”, dijo Cabello en una rueda de prensa.

Señaló que es previsible el hecho de que la oposición no logre ponerse de acuerdo de cara a las presidenciales de 2024, a las que el oficialismo planea presentarse en “unidad perfecta”.

En cambio, aseguró, la oposición presentará tantos candidatos presidenciales como le ordenen sus “jefes”, en alusión al gobierno de Estados Unidos.