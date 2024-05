El Periodiquito llama a la reflexión a motorizados para una mejor convivencia vial

Glenn Requena

De acuerdo al Observatorio de Seguridad Vial, en tres meses murieron 125 motorizados, todos del sexo masculino

“Trompadas y trancazos”. Así fue la primera edición impresa de El Periódico, ahora llamado El Periodiquito, que hoy celebra su trigésimo octavo año de circulación ininterrumpida en Aragua y parte de la región central del país, quienes se informan y educan a través de 16 páginas.

Cada año nos enfocamos en un tema para generar conciencia en nuestros lectores y seguidores de las plataformas digitales. El año pasado apuntamos al bien común que hacen algunos ciudadanos desde cada uno de sus espacios a través de la campaña “Solidaridad y empatía = Un mundo mejor”, que buscó visibilizar la labor de aquellas fundaciones y organizaciones sin fines de lucro que aportan un granito de arena para una mejor sociedad.

Este año arrancamos la campaña “Conciencia en dos ruedas”, con la finalidad de instar a la reflexión a motorizados y ciclistas a la hora de circular por las vías.

Para tener declaraciones de expertos, El Periodiquito contactó al Observatorio de Seguridad Vial (OSV), desde donde se asevera que en el país no hay suficientes campañas de educación vial que sean constantes y permanentes, para que los principales actores (peatón y conductor) tomen real responsabilidad en calles y autopistas.

Rosibel González, coordinadora del OSV, aseveró que este tipo de iniciativas son necesarias en los medios de comunicación, porque llegan a más personas desde diferentes espacios si se mantiene constante. Agradeció a esta casa editora por ser uno de los pocos medios que se ha interesado en proponer una campaña de educación vial dirigida, específicamente a los motorizados.

“Los medios lo pueden hacer con los mismos trabajadores. No se tienen que ir a buscar una modelo en una moto alta cilindrada para decir que se ponga el casco. Eso lo puede hacer la periodista que lleva la red social con el camarógrafo en una de las vías más peligrosas de Aragua o en el tramo de la Autopista Regional del Centro (ARC)”, consideró la coordinadora del OSV.

De acuerdo al Observatorio en el tramo de la ARC, sentido Valencia – Caracas se registran al menos cinco accidentes de tránsito diariamente.

Recordó que en el país hubo hace años la presencia de las patrullas escolares en las instituciones, donde preparaban a los niños en materia vial. Sin embargo, este tipo de acciones se han perdido con el paso del tiempo.

MOTORIZADOS MUY JÓVENES

González explicó que la mayoría de los motorizados que pierden la vida en siniestros viales no pasan los 30 años de edad. Un gran porcentaje está entre los 20 y 25 años.

“En segundo lugar tenemos la facilidad de comprar una moto a pesar de su precio […] Hemos tenido menores de edad fallecidos en las vías. Dónde están las mamás y papás, ya que las licencia se otorgan a partir de los 16 años de edad. Además, tienen que tener un permiso notariado”.

Los planes de formación en materia vial también han pasado a segundo plano, las escuelas de tránsito son poco visitadas y las academias particulares tampoco son una opción para los más jóvenes, quienes deben presentar una prueba en el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT).

“Hasta cuándo la figura del gestor para este tipo de documentos que es tan importante como la cédula de identidad y el pasaporte. La licencia es como el cinturón de seguridad”, resaltó Rosibel González.

El aumento de motorizados comenzó a raíz de la pandemia del COVID-19, cuando surgieron los repartidores a domicilio. Sin embargo, la crisis socioeconómica del país ha llevado a que las personas generen ingresos con una moto.

El exceso de velocidad, uso del teléfono celular por desconocer las locaciones y el desconocimiento de la Ley de Tránsito, son faltas comunes en las que incurren estos trabajadores. “Nosotros en tres meses hemos contabilizado 125 fallecidos, todos hombres. Nuestros motorizados están quedando en las vías”, resaltó la representante de la OSV.

*ALTO PORCENTAJE*

Luis Cedeño, director del Observatorio de Seguridad Vial y director ejecutivo de Paz Activa, afirmó el pasado mes de abril, que en el primer trimestre de 2024 registraron 1.220 siniestros, localizados principalmente en la zona central del país.

“Al menos 70% de los lesionados son motorizados”, reveló Cedeño en entrevista radial, al aseverar que lo que sucede es que muchas veces los cascos que usan no son de calidad. “Compran cascos que venden en el centro de la ciudad por cinco dólares, que no protegen realmente. Cumplen con el requisito legal de tener en la cabeza un casco, pero a la hora del siniestro no están protegidos”.

Planteó que las plataformas de servicios delivery garanticen los cascos para los motorizados, y se comprometan con el mejor manejo.

¿QUÉ DICEN LOS MOTORIZADOS? Manuel Sojo La incidencia en los accidentes viales, en los que resultan involucradas motos, nos debería llamar a la reflexión para ser un poco más responsables en cuanto a las medidas de seguridad, cumplimiento de la norma y sobre todo la capacidad de entender que no somos los únicos que van por las vías. Gilberto Coronel Indiscutiblemente para disminuir los accidentes de tránsito hay que cumplir las leyes. Que los organismos tomen cartas en el asunto y se desplieguen en las calles para que las normas se cumplan. Que se haga uso del casco y que no vayan más de dos personas en una moto. Hiram Guarirapa Como motorizado pienso que debemos tomar conciencia con respecto a rayados y semáforos, así como deben reflexionar los conductores de vehículos que no utilizan correctamente las luces de cruce.











