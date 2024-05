Teodomiro Aguilar: 84% de los adultos mayores están en situación de abandono

ENTRE LAS SOCLICITUDES Entre las solicitudes a las autoridades regionales, está la dotación al Sager de un servicio de laboratorio completo y en el Hospital Civil de rayos X y tomografía, donde puedan efectuarse los distintos tipos de radiografías, exámenes que no se hacen en este recinto desde hace mucho tiempo. Resaltó que la asociación que representa está en desacuerdo con las políticas de salud circunstanciales implementadas por parte del Estado, “porque compartimos el concepto de que la salud tiene y debe ser de carácter permanente, oportuna y de calidad”. A su juicio, los operativos o misiones no pueden actuar sobre la base de temporalidades, “ni tampoco a capricho personal de un ministro, gobernador, alcalde o director de carácter estadal. Si no, que esté a disposición del paciente cuando lo necesite y no cuando lo dictamine un funcionario público”.