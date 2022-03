Gremio de profesores rechaza aumento del salario mínimo

|| Luis Chunga

El profesor José Clemente Hernández, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza del estado Aragua (Sitraenseñanza), calificó de insuficiente el reajuste del salario mínimo, porque no llega ni siquiera a 30 dólares. Aseguró que los maestros rechazan el decreto del aumento salarial, pues no se ajusta a las necesidades del pueblo.

“Si nosotros valoramos el aumento desde el punto de vista de la inflación que vive el país, si lo valoramos desde la crisis del venezolano en las calles y en los mercados, podemos decir que es totalmente insuficiente para cubrir la cesta básica, es algo irrisorio porque no llega ni siquiera a 35 dólares” dijo.

Añadió que “es un paliativo, tomémoslo así. Desde el punto de vista sindical, asumimos el aumento, pero rechazamos el decreto por insuficiente ya que no cubre las necesidades del trabajador, como dirigente del sector educación, es aún más insuficiente porque somos el sector más golpeado y maltratado por las políticas de Estado”, argumentó.

“Este incremento no tiene ningún incentivo para que el país produzca, es solamente un decreto político” aclaró.

Hernández señaló que “los profesores están locos por volver a clases y seguir trabajando vía internet porque se ahorra el pasaje, para trasladarse a los centros educativos. Muchos de ellos tienen diferentes trabajos para poder ganar algo extra y llevar a la casa. Unos son buhoneros y otros trabajan en casas, consultorios, en casa de familias”

Finalmente afirmó que “mientras no haya un cambio de una política en el país, no va a haber solución a los problemas de inflación. Los maestros no pueden vivir con 28 dólares mensuales porque solamente puede comprar cuatro productos y la familia necesita comprar alimentos para un mes, es por eso que rechazamos el decreto, lo cobramos, pero es insuficiente e inconsciente a las necesidades del pueblo” terminó diciendo.