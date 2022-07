|En video| Sector salud en Aragua exige frenar acoso contra el personal

SALARIOS REDUCIDOS Bogar Pérez, secretario de organización del Sindicato Único de Trabajadores de la Salud y sus Similares del estado de Aragua, reclamó la discusión de una convención colectiva a favor de quienes integran el gremio y de sus familiares. Aseguró que no cuentan con HCM, ni un servicio de atención integral. “Somos trabajadores del sector salud y estamos precarizados en ese servicio (…) No tenemos calidad de vida, ni seguridad social”. En cuanto a lo que consideran una persecución en contra del sector, denunció el atropello que se comete contra quienes fueron formados para preservar la vida. “Que cese la discriminación y la criminalización del sector salud”. Por su parte, José Solano, secretario general del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos, capítulo Aragua, resaltó que el salario de los trabajadores de la salud se ha minimizado casi 50%, en comparación a lo percibido hace casi cuatro meses. “Tenemos sueldos de hambre. Es lamentable lo que estamos viviendo, a lo que se suma que no hay insumos para atender a los pacientes”. Reiteró que están al servicio de la colectividad, pero “todo genera un caldo de cultivo de dificultades para no prestar la atención como merecen los pacientes”.