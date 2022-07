Fuerza Ciudadana: Creemos en el entendimiento para lograr un cambio

|| Glenn Requena / Foto: Cortesía

La tolda consideró que es necesaria la participación de todos los factores en el país

La organización aragüeña Fuerza Ciudadana afirmó que la discusión central de todos los sectores opositores no debe ser buscar un “mesías” contra el Ejecutivo, sino lograr un acuerdo con la ciudadanía para llegar a la gobernabilidad y al reconocimiento de todas las fuerzas políticas que se definen como oposición a la actual administración nacional.

Kuaimare Álvarez, representante de Fuerza Ciudadana, indicó que el Gobierno tiene sometida a la población producto del “desastre” económico y social en el que se encuentra la República.

Es por ello que propuso el reconocimiento de todas las organizaciones que hacen vida en el país. “Hay que deslastrarnos de descalificativos e improperios ante las diferentes toldas políticas de oposición. Hay que construir un programa de gobierno y transición política, porque creemos en un programa de entendimiento entre las organizaciones y la sociedad civil”.

Agregó que la tolda no cierra las puertas a unas posibles elecciones primarias o a la elección de un candidato único presidencial por consenso nacional. “Con la participación de todos, porque la oposición no es una sola y no tiene una visión única. No somos monolíticos, es necesario que todos los factores políticos centren sus esfuerzos en la necesidad de unifica desde la diversidad, desde el respeto y por la gente”, resaltó Álvarez.

Puntualizó que la participación de todos los sectores incentivará la democracia y generará confianza en la sociedad.