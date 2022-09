Padres de familia estiran el presupuesto para comprar útiles y uniformes escolares

|| Luis Chunga / Foto Cortesía

Muchos ya no tienen la esperanza que les lleguen las remesas de sus familiares que se fueron a otro país

Enfrentar los gastos escolares preocupa a los padres de familia, es por eso que este fin de semana muchos se ven obligados a estirar el presupuesto para comprar por lo menos la mitad de las listas de útiles escolares. Las amas de casa perciben precios mayores en los útiles y libros. En el caso de los uniformes, los muchachos pueden comenzar los primeros días de clase con su indumentaria y los zapatos del año pasado.

En una rápida visita por las avenidas y calles céntricas de Maracay, se observó que repunta la inquietud de los padres de familia y la necesidad de solventar los gastos escolares los apura y asusta a las mayorías. De una encuesta entre 15 personas, 10 de ellos afirmaron que le preocupa que no le alcance el dinero para los útiles, libros o uniformes, mientras que otros dijeron que están tranquilos, porque desde el mes de julio habían guardado recursos para ese fin, especialmente los que tienen dos o tres hijos en edad escolar o bachillerato.

María Jiménez dijo: “Yo prefiero comprar en los negocios de los chinos porque allí están más baratos algunos útiles, especialmente los lápices, carpetas. A los muchachos hay que hablarle sin gritarlos, hay que conversar y decirles que poco a poco se le van comprando sus útiles, ellos entienden, lo mismo pasa con los uniformes y los zapatos”.

Pablo Sánchez consideró que “la situación se pone difícil, ayer vine a preguntar por el precio de unos cuadernos y resulta que hoy cuestan tres bolívares en comparación al día de ayer, lo que yo no quiero es dejar las compras para último momento, tengo que conseguir dinero prestado porque lo que yo gano no me alcanza ni para media lista y tengo cuatro hijos” indicó.

Carlos Zapata señaló: “Lo primero que mi hijo quiere que le compre es la lonchera, ayer visite algunos negocios y en las librerías estaban muy caras y lo peor de todo es que el material es malo, es decir no me sirve de nada comprar cosas baratas porque al niño no le van a durar ni siquiera tres meses” aseguró.

Finalmente Karla Sánchez acotó: “Si los útiles están muy caros no me llevo todo, no alcanza para más, estamos esperando que nos lleguen algunos bonos para comprar los uniformes y toda la larga lista que le dieron al niño en la escuela”.

Finalmente, los padres de familia hicieron un llamado a los profesores y directores de las escuelas y liceos, en el sentido de que tienen que “reciclar” algunos libros, cuadernos y que poco a poco irán comprando en el transcurso de los días, los directores no pueden ser tan exigentes, los maestros tendrán que entender que no todos tienen dinero disponible para poder comprar la lista completa, pues los precios están muy caros.