Vecinos exigen solución a problemas comunitarios del barrio Independencia

|| Luis Chunga

El concejal Francisco Solórzano denunció que se presentaron casos de escoriaciones en la piel, vómitos, diarrea y dolores estomacales

Vecinos del barrio Independencia, municipio Girardot, denunciaron que desde hace varios meses conviven con el colapso de aguas servidas, fallas en el alumbrado eléctrico, recolección de basura, inseguridad, entre otros.

Aseguraron que en reiteradas oportunidades enviaron solicitudes al alcalde Rafael Morales, a los concejales y a todas las instituciones gubernamentales, para que le solucionen los problemas, sin embargo, hasta el momento no han recibido ningún tipo de respuesta.

Los que sí respondieron al pedido de la comunidad, fueron los concejales José Nessi y Francisco Solórzano, quienes se reunieron con los vecinos, para escuchar las dificultades que padecen en el mencionado sector.

“Quiero reiterar mi solicitud ante el alcalde del municipio Girardot para que le dé prioridad, aplique la optimización de los recursos y atienda los casos en sobre los más neurálgicos asuntos que afectan el día a día de los ciudadanos, el problema es común en todos los barrios del municipio: Basura, aguas servidas, carencia de agua potable, inseguridad”, enfatizó Solorzano.

Añadió que la situación del barrio Independencia fue expuesta en la Cámara Municipal, pero lamentablemente no ha habido reacción ante las exigencias de sus habitantes. “Existe un perjuicio político en algunas autoridades que una vez que fueron elegidos, cierran las puertas al pueblo, y sobre todo ya no se interesan en solucionar los problemas vecinales, ese mismo concepto no lo tenían cuando estaba haciendo campaña electoral. Pero como fue elegido el 21 de noviembre, el alcalde se olvidó de lo que le prometió al pueblo” indicó el edil opositor.

Añadió que el problema de las aguas negras está generando una serie de problemas de salud, especialmente en los niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad.

“Ellos son los que tienen menos defensas, es por eso que algunas reacciones con vómitos, otros con dolencias estomacales, fiebre, dolor de cabeza y escoriaciones en la piel” indicó.