A partir del lunes regirá nuevo ajuste de pasajes de rutas cortas, urbanos y suburbanos

|| Luis Chunga

Transportistas aseguran que la medida no cubre costos, mientras que los usuarios reacomodan su presupuesto familiar

A partir de este lunes 5 de septiembre del 2022, el público usuario del transporte público, comenzará a pagar la nueva tarifa de pasajes urbanos e interurbanos y rutas cortas. Según se pudo, conocer el pasaje corto interno tendrá un valor de Bs.3,00, el suburbano largo (Maracay, La Herrereña, Coche Aragua) tendrá un costo de Bs.3,50. Asimismo, el nuevo precio desde el Terminal de Maracay hasta Turmero, Palo Negro y Santa Rita, será de Bs.4,00, mientras que hacia Cagua, San Mateo y Paya será de Bs. 5,00.

Los transportistas explicaron que el ajuste en el costo de los pasajes se originó por el alza continúa del precio del dólar, altos importes de los combustibles y al transporte informal que se está apoderando de las rutas por donde circulan las buses hacía los diferentes municipios aragüeños.

“Ese aumento no cubre los costos, es un tema que el gobierno nacional no quiere entender, mucho menos solucionar, nosotros hacia El Limón estamos cobrando Bs.2,50 y Bs.1,50 hacia el Castaño, eso nos origina pérdidas, los transportistas solamente podemos comprar 100 litros de gasoil, sin embargo gastamos 80 litros diarios, es decir tenemos que pagar en dólares para poder seguir trabajando y recuperar en parte algunas ganancias”, dijo uno de los choferes de colectivos.

Asimismo, un conductor de la línea Unión Santa Rita, señaló que “ cada vez que se genera un incremento, se crea un debate en la calle entre usuarios y choferes, pero el gobierno se mantiene ajeno, cuando ellos deberían de ser los principales protagonistas para explicarle al pueblo por qué se producen esas alzas en los precios de los pasajes, sabemos que Bs.4,00 será un problema en la economía familiar, pero les recuerdo que ese nuevo precio se devaluará en menos de una semana”.

USUARIOS EXIGEN DOLARIZAR LA ECONOMÍA

Usuarios del transporte público consideraron que lo mejor sería dolarizar la economía del país, comenzando con los sueldos y salarios. “Al gobierno no le conviene ese tipo de sistema económico para el país, el sueldo mínimo sigue en Bs.130, que no alcanza para nada”, dijo Juan Carlos Sánchez.

Perla Lozano “considera que este nuevo aumento caerá como un baldazo de agua fría, porque seguirá sepultando la economía familiar, los choferes no tienen la culpa porque la mayoría de ellos no son dueños de las camionetas y buses con la que trabajan, su economía también esta socavada, ellos también son víctimas de la crisis, aquí no está cambiando nada” aseguró.

Pedro Sifuentes indicó que “a mis 62 años tendré que retomar mis caminatas desde San Jacinto hasta el Terminal de Maracay. El gobierno eliminó el medio pasaje para la tercera edad, paga una pensión de Bs. 130 y todavía autoriza el aumento del nuevo precio de los pasajes urbanos y suburbanos y rutas cortas”.