¡Nuevo récord! CR7 es el máximo exponente del fútbol mundial

Cristiano Ronaldo sigue escribiendo su nombre en los libros de récords en el fútbol mundial, con 39 años el astro portugués continua su buen momento como unos de los jugadores con más marcas en el balompié tanto de Ligas como a nivel de selecciones.

¿Su última hazaña? Ser el máximo goleador en la Liga de Arabia Saudita 2023-2024 tras anotar un doblete en la victoria 4-2 ante Al-Ittihad, con este triunfo Cristiano Ronaldo ganó oficialmente su primer título individual desde su llegada al continente asiático.

Ahora con los dos tantos marcados este lunes la estrella de Portugal alcanzó los 35 goles en el fútbol de Medio Oriente, superando así el récord que tenía Abderrazak Hamdallah quien dejó 34 en la temporada 2018-2019.

Por si fuera poco “El Bicho “ se convirtió en el futbolista que contribuyó con la mayor cantidad de goles en una temporada en la historia de la Liga Saudita.

Desde su resonada llegada al Al-Nassr en 2023 el luso cuenta con 64 goles en 62 partidos que ha disputado, con esto se queda como el máximo goleador de la Liga Saudita.

Ahora bien, el récord de Cristiano en esta campaña 2024 no se queda ahí, ahora es el único jugador en tener el título de máximo goleador en cuatro diferentes ligas profesionales, Premier League inglesa, la Liga Española y la Liga Italiana y la última Saudi Pro League.

Tras su nueva marca el portugués compartió un corto mensaje en sus redes sociales en el cual asegura que: “No persigo a los récords, ellos me persiguen a mí”.

Pero el astro va por más y se prepara para afrontar la Eurocopa 2024 con el Portugal que será dirigido por Roberto Martínez quien llamó a Ronaldo para que volviera a usar la cinta de capitán.

May 27, 2024