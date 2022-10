E.S.L.A.M. JEEyF de Venezuela: Una organización que hace vivir las artes marciales

|| Carlos Duno / Fotos Cortesía

La escuela tiene más de 20 años dirigiendo e impulsando atletas del estado Aragua

Funcionando ininterrumpidamente desde el 6 de julio del 2002, la organización E.S.L.A.M. JEEyF de Venezuela (Escuela del Sistema Libre de Artes Marciales), es una de las escuelas de artes marciales más exitosas del estado Aragua.

José Fernández, creador y entrenador de la academia, cuenta con una nómina total de 61 atletas de los cuales 45 entrenan presencialmente, mientras que el resto práctica desde casa debido a que se les dificulta asistir a las sedes de la escuela.

E.S.L.A.M. JEEyF de Venezuela empezó en la localidad de Magdaleno, estado Aragua. Posteriormente abrieron más núcleos en Montaña Fresca, Arturo Michelena, La Julia, La Magdalena, Santa Eduvigis y en Trinidad y Tobago. La organización esta afiliada a la Organización Venezolana de Karate.

En las sedes de Santa Eduvigis entrenan de 8 a 10 de la mañana y de 2 a 4 de la tarde. En La Magdalena de 4:30 a 6 de la tarde, mientras que en Arturo Michelena practican de 7 a 8:30 de la noche. En dichos núcleos realizan prácticas de lunes a jueves.

En Montaña Fresca entrenan los lunes y miércoles de 4 a 6 de la tarde. La sede en Trinidad y Tobago tiene un horario variado y rotativo.

Debido a eventos nacionales e internacionales los atletas que representan practican los lunes y miércoles, mientras que los alumnos que no van a citas deportivas se quedan entrenando los cuatro días.

La escuela solicitará requisitos mínimos para inscribirse. Deberán cumplir con una semana de prácticas como prueba diagnostica donde el atleta indicará si está a gusto o no. Si el alumno se siente cómodo, se le entregará una planilla con sus respectivos recaudos. La inscripción tiene un costo de cinco dólares o al cambio en bolívares y semanalmente se pagan dos dólares. No se cancela por mensualidades.

El profesor José Fernández, de 53 años de edad, tiene 43 años de experiencia en las artes marciales. Es sexto dan en Shihan y actualmente está en el sistema libre.

“Cuando comencé en el mundo de las artes marciales, inicié sin un rumbo fijo. Cuando era niño no me notaban, me veían como una persona débil. Hoy en día gracias a esta disciplina, me he fortalecido y muchos me ven como una persona fuerte. No me siento fuerte para ofender sino para ayudar, y esa es una de las cosas que representa para mí las artes marciales”, comentó Fernández.

“Mientras yo vea a un niño sonreír siempre iré hacia adelante con él. Indiferentemente de la edad, si inició conmigo en las artes marciales, mi objetivo es darle siempre lo mejor, ser exigente, pedirle porque sé que puede dar más y regalarle lo que Dios me ha regalado; la sabiduría de las artes marciales que día a día voy enseñando”, agregó.

José Fernández también afirmó que ha entrenado a unos 3.732 alumnos, incluyendo a los de la nueva generación. Formó a un total de 44 cinturones negros.

Para todos los interesados en inscribirse o conocer un poco más acerca de la disciplina y la escuela, pueden visitar y seguir la cuenta oficial en Instagram @eslamjeeyf.

TIEMPOS DE PANDEMIA

La organización tuvo que parar en todas sus sedes debido a la pandemia del COVID-19. La escuela siguió sus entrenamientos de manera virtual durante varios meses. Evaluaban a cinco alumnos por hora. Participaron en varios torneos virtuales con atletas de Argentina y Perú.