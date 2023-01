Erick Leal intentará frenar a los Leones en el tercero de la Gran Final

El derecho tuvo una efectividad de 2.52 en la postemporada con el Magallanes

El abridor de los Navegantes del Magallanes, Erick Leal, lanzará mañana ante Leones del Caracas en el tercero de la gran final de la zafra 2022-2023.

La tropa salada lo seleccionó precisamente porque se vio bien ante los caraquistas en dos de los tres partidos, a excepción del último, que laboró en el round robin; mientras en general tuvo 2-1 y una gran efectividad de 2.52. Tuvo una excelente labor de seis episodios en blanco, con solo par de hits admitidos, el pasado 7 de enero.

“Mi forma de jugar a veces es muy criticada por los rivales, pero pienso que cada vez que me montó en el montículo siempre doy lo mejor de mí y estoy concentrado en lo que voy a hacer y aportar”, señaló Leal, nuevo refuerzo de Tiburones de La Guaira

De ese choque negativo contra Caracas en Valencia, analizó: “Yo venía de lanzarles tremendo juego antes en casa, pero la pelota es redonda y a veces tenemos el día nosotros, otro ellos. Ese día ellos salieron a hacer swing agresivamente y les salieron las cosas. Dos o tres pitcheos que dejé pagando y me la devolvieron de jonrón. Tuvieron su inning, pero veremos cómo salen las cosas en el tercer juego”.

“Es ser simplemente agresivo con todos mis picheos. Para mí no hay rival pequeño ni grande sino simplemente salgo a dar lo mejor. Gracias Dios a mi trabajo extra y con los trainers mejoro las cosas pequeñas, que son parte del éxito. No he perfeccionado pitcheos, sino los ejecuto de una mejor manera, para poder ganarle a los bateadores”, esbozó este joven de 27 años.

“Hay una rivalidad muy bonita entre estos dos equipos. Vengo de ser campeón con Magallanes y sé que este año Tiburones tiene la esperanza de lograrlo y quiero ser parte de eso”, dijo Leal.

|| Cortesía / Foto Cortesía