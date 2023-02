El Madrid inaugurará el nuevo Bernabéu en diciembre

El Real Madrid espera celebrar a mediados del próximo mes de diciembre, coincidiendo con un parón en la competición, la inauguración oficial del nuevo estadio Santiago Bernabéu, cuyas obras está previsto que concluyan en septiembre u octubre.

Así lo afirmó ayer en Murcia, a preguntas de los periodistas, la abogada del estado Catalina Miñarro, consejera de ACS, vicepresidenta de Mapfre y única mujer que forma parte de la directiva del Real Madrid.

Según el calendario que presentó el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en el último comité directivo, si todo avanza según lo previsto las obras concluirán tras el verano con la idea de que se inauguren antes de que finalice el año.

Durante varios momentos de su intervención, Catalina Miñarro mostró su admiración y respeto hacia el presidente del club blanco, como cuando fue preguntada por una hipotética llegada al conjunto madridista de Mbappé. “Yo con Florentino no descarto nada. Si tiene que venir y se ajusta a los criterios del club, vendrá. Y si no, no vendrá y lo harán otros”, subrayó.

Sobre el futuro de la Superliga, dijo que ningún artículo de sus estatutos contraviene el principio de libre competencia que rige en la Unión Europea.