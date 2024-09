Hombre cobra por arruinar bodas

||Redacción El Periodiquito

En las últimas horas se conoció la historia de Ernesto, un hombre que tiene un inaudito negocio en España: se dedica a destrozar y arruinar bodas por un valor de 500 euros, es decir, un poco más de 2’350.000 pesos colombianos al cambio actual.

Y es que aunque para muchos que van a ir al altar representa el día más feliz de sus vidas, hay algunos que pueden verlo como toda una pesadilla. Es por esto que dicho sujeto decidió publicar un anuncio en redes para ofrecer sus servicios.

“Si tienes dudas, no te quieres casar o no sabes cómo negarte, no te preocupes más, yo me opondré. Solo tienes que decirme hora, lugar y fecha y yo apareceré en la ceremonia. Diré que soy el amor de tu vida y nos fugaremos juntos cogidos de la mano”, dice su publicación, citada en el programa televisivo ‘Y ahora Sonsoles’, de Antena 3.

Pero lo que llama la atención es que el precio puede aumentar considerablemente, dependiendo si llega a ser golpeado al momento de su intervención. Según comentó al mencionado programa, el valor se incrementa 50 euros (unos 231.000 pesos) por cada patada o puñetazo que llegue a recibir.

Y es que, de acuerdo con sus palabras, también cobra el desplazamiento hasta el lugar donde se esté llevando a cabo la boda que tiene que arruinar. Al parecer ha sido un éxito su emprendimiento y ya tiene varios clientes, pues mencionó que ya tiene agenda copada hasta el 2 de noviembre.

“Cada guantazo son 50 euros. Yo intento correr, pero soy consciente que cada vez que me pegan, cobro más. Entonces, si puedo ir más lento, pues voy más lento. Así me llevo mi dinero”, concluyó en el diálogo con el programa citado.

Con información de Pulzo