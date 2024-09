Muere la gata más vieja del mundo a los 33 años

Rosie, la gata de tres colores que era considerada la más vieja del mundo, aunque oficialmente no ostentaba ese título, murió a los 33 años, en Norwich, Inglaterra. Su dueña, Lila Brissett, de 73 años le dio el último adiós y declaró que el estado de su mascota se había deteriorado. “No estaba muy bien y un día simplemente caminó por el pasillo de la casa, se acostó y falleció”, expresó en una entrevista al New York Post.

El felino, nacido en 1991, tuvo que abandonar su primer hogar después de que la familia con la que vivía descubriera que uno de los hijos tenía alergia a estos animales. Después fue entregada a un grupo de rescate de gatos y finalmente dada en adopción a Lila, una viuda amante de los animales quien previamente había rescatado un perro callejero y un gato maltratado.

Lila se alegra de haber pasado todo este tiempo con Rosie, que en sus últimos años se convirtió en una gata de interior y, por lo tanto, vivía siempre en la vivienda. “La extraño mucho”, dijo y añadió que tiene “muchos buenos recuerdos”, le encantaba comer y a menudo tomaba la siesta en la ventana de la casa. “La extrañaré cuando se vaya, pero nunca la dejaré de lado”, declaró a Daily Mail en una anterior entrevista, cuando la mascota aún estaba viva. El último cumpleaños de la gata fue en junio.

Según el Libro Guinness de los Récords Mundiales, el título oficial del gato más viejo del mundo lo ostentaba Flossie, una gata también de Inglaterra que falleció a los 28 años y a la que se le pudo determinar exactamente la edad en 2022. En el caso de Rosie, un portavoz de Libro Guinness animó a su dueña a enviar la solicitud para revisar oficialmente la longevidad del felino, pero finalmente la mujer no lo hizo. Por lo tanto, el título no es oficial. Sin embargo, las dos felinas no superan el récord del gato más viejo de la historia, que le pertenece a Creme Puff, de Texas, EE.UU., que nació en 1967 y tuvo una larga vida, hasta el 6 de agosto de 2005, cuando murió a los 38 años.

Con información de RT