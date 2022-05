Astronauta fotografió a Maracaibo desde la Estación Espacial Internacional

El astronauta canadiense, Chris Hadfield, publicó recientemente una imagen de la ciudad de Maracaibo, capital de Zulia, capturada durante su misión en la Estación Espacial Internacional, en la que estuvo hasta mayo de 2013.

“Maracaibo, Venezuela de noche, desde la Estación Espacial. (donde viví cuando estaba aprendiendo a caminar)“, escribió Chris Hadfield, quien es el primer astronauta canadiense que caminó a 100 kilómetros de distancia de la Tierra.

La fotografía es de 2013 y fue tomada de noche. Se observa a Maracaibo brillante por el uso de la energía eléctrica.

Esta es la segunda vez que Hadfield publica la imagen en sus redes sociales. El 16 de mayo de 2021 publicó la misma fotografía, pero esa vez destacó que se observaba el Puente General Rafael Urdaneta que comunica a Maracaibo con la Costa Oriental del Lago y el resto de Venezuela.

Hadfield, quien vivió parte de su infancia en Maracaibo, efectuó dos misiones del transbordador espacial y fue comandante de la Estación Espacial Internacional (EEI).

Maracaibo, Venezuela at night, from the Space Station.

(where I lived when I was just learning to walk) pic.twitter.com/mCseH4HTz5

— Chris Hadfield (@Cmdr_Hadfield) May 5, 2022