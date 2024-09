Mariah Carey rompió el silencio tras la muerte de su madre y hermana

La cantante Mariah Carey finalmente habló tras la muerte de su madre y hermana, quienes fallecieron el mismo día, expresando que ha vivido un par de semanas bastante difíciles.

El pasado domingo, en su cuenta de Instagram, la intérprete de 55 años hizo una publicación. En ella, comparte un video ensayando como parte de sus siguientes shows en Brasil y China.

En ese metraje, Mariah Carey interpreta su canción de 2005 “It’s Like That” pero con una versión lenta, luego cierra con un “nos vemos pronto, China”.

La leyenda de la publicación dice: “de vuelta al trabajo”, mientras expresa su agradecimiento a sus fans. Después, escribe: “Han sido un par de semanas difíciles, pero aprecio mucho el amor y el apoyo de todos y no puedo esperar a ver a mis fans en China y Brasil”.

“Mi corazón está roto por haber perdido a mi madre el fin de semana pasado. Lamentablemente, en un trágico giro de los acontecimientos, mi hermana perdió la vida el mismo día”, narró.

La ganadora del Grammy dijo sentirse bendecida “de haber podido pasar la última semana con mi madre antes de que falleciera”. “Agradezco el amor, el apoyo y el respeto de todos por mi privacidad durante este tiempo imposible”, añadió Mariah Carey.

La relación de la cantautora con su madre no fue la mejor a lo largo de su vida, según sus propias palabras. “Como muchos aspectos de mi vida, mi viaje con mi madre ha estado lleno de contradicciones y realidades contrapuestas. Nunca ha sido solo en blanco y negro, ha sido todo un arco iris de emociones”, escribió la artista en sus memorias de 2020, ‘The Meaning of Mariah Carey’.

Con su hermana Alison, la situación también fue un tanto compleja. La intérprete de ‘All I Want for Christmas Is You’ escribió en sus memorias que, al menos para ese momento, era “emocional y físicamente más seguro para mí no tener ningún contacto” con ella.