William Levy se separó de Elizabeth Gutierrez tras 19 años de relación

El actor William Levy anunció su separación con la actriz Elizabeth Gutiérrez, con quien está desde 2003 y tuvo dos hijos: Christopher Alexander y Kailey Alexandra, de 15 y 12 años.

«Queremos dejarles saber que, después de pensarlo bien, hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo a la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar», expresó el cubano en el comunicado que publicó en sus historias de Instagram.

Aunque muchos de sus seguidores quisieron ahondar en las causas que provocó la separación, el intérprete prefirió guardar silencio. Por ende, se desconoce que pasó entre la pareja para que esta decidiera separarse.

Por su parte, Gutiérrez no se ha pronunciado, pero es importante recordar que no es la primera vez que el matrimonio revela su ruptura, ya que en mayo de 2001 fue Elizabeth quien aseguró que su idilio con William Levy no tenía más futuro.

«Quiero hacer de conocimiento público que he tomado la decisión de finalizar la relación que he mantenido durante ocho años con William Levy. Siempre me mantuve firme a su lado, a pesar de los insistentes rumores de infidelidad, a los cuales resté importancia, porque entonces no tenía motivos para dudar de la fortaleza de nuestra unión», escribió la actriz hace casi 11 años.

Después de la reconciliación, Levy y Gutiérrez vivieron, aparentemente, felices durante tres años. No obstante, la crisis a su relación llegó en 2014 cuando ambos revelaron que se distanciaban, pero en febrero de 2015 otra vez se juntaron.

