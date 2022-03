La Academia le responde a Will Smith tras disculparse por golpear a Chris Rock

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas emitió un comunicado para rechazar la agresión que sufrió el actor y presentador Chris Rock la noche de este domingo, 27 de marzo, en los Premios Óscar por parte de Will Smith.

“La Academia no aprueba la violencia de ninguna forma. Esta noche estamos encantados de celebrar a los ganadores de la 94.ª edición de los Premios de la Academia; que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y amantes del cine de todo el mundo”, indicó en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter.

Y es que el golpe del actor fue uno de los momentos más comentados de la noche. Durante la ceremonia, el humorista dijo un chiste sobre la esposa del recordado “Príncipe del Rap”: “Jada, te amo… G.I. Jane 2, no puedo esperar por verla”, esto en alusión a la película que protagonizó Demi Moore en 1997; en la que afeitaba su cabeza para poder ingresar a la Marina estadounidense. Sin embargo, Pinkett-Smith no dudó en demostrar su desagrado.

A pesar de que Smith dejó entrever una sonrisa cuando la cámara lo apuntó; posteriormente subió al escenario, agredió a Rock y gritó: “Mantén el nombre de mi esposa lejos de tu put.. boca”.

LA DISCULPA DE WILL SMITH

Esta no fue la única vez que Will Smith pisó el escenario del Dolby Theatre. Luego del golpe, recibió la estatuilla por mejor actor al protagonizar la película Rey Richard, historia basada en Richard Williams, el decidido padre que crio a las campeonas del tenis Venus y Serena Williams.

Al recoger el premio, el actor aseguró que el golpe no fue parte de ningún guion, sino que se dejó llevar por su enojo debido al comentario hacia su pareja que sufre de alopecia.

“Richard Williams era un feroz defensor de su familia. En este momento de mi vida, estoy abrumado por lo que Dios me pide que haga y que sea. Me están llamando en la vida a amar a la gente, a proteger a la gente; y yo sé que al hacer lo que hacemos, la gente habla locuras sobre nosotros, nos faltan el respeto, y que ante eso debemos sonreír y hacer de cuenta que todo está bien”, expresó.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para pedir disculpas a la Academia y los asistentes a la ceremonia; aunque nunca mencionó al presentador.

“Quiero disculparme con la Academia, con todos los nominados en mi categoría, este es un momento hermoso; y no lloro por el premio, sino que se trata de echar luz sobre la gente. Me veo como un padre loco, como le decían a Richard Williams, pero el amor te hace hacer cosas locas. Gracias y espero que la Academia me vuelva a invitar”, indicó.

La policía de Los Ángeles informó que Chris Rock no ha presentado cargos contra Will Smith, según CNN.