¿Ciego, sordo y mudo? Ashton Kutcher reveló que padeció de extraña enfermedad

Ashton Kutcher, Uno de los actores más elogiados del séptimo arte, hizo unas declaraciones en un episodio de “Running Wild With Bear Grylls: The Challenge” de National Geographic, que dejaron a sus seguidores atónitos.

Resulta, que el estadounidense de 44 años de edad, reveló que aproximadamente hace unos años fue diagnosticado con una rara enfermedad.

“Como hace dos años, tuve esta extraña y súper rara forma de vasculitis, que me quitó la visión, me quitó la audición, me quitó el equilibrio”, dijo.

“Realmente no lo aprecias hasta que se va (…) Hasta que dices, ‘No sé si alguna vez podré volver a ver, no sé si alguna vez podré volver a escuchar, no sé si’ nunca voy a ser capaz de caminar de nuevo’”, aseguró.

“En el momento en que comienzas a ver tus obstáculos como cosas que están hechas para ti, para darte lo que necesitas, entonces la vida comienza a volverse divertida, ¿verdad? (…) Empiezas a navegar por encima de tus problemas en lugar de vivir debajo de ellos”, precisó.