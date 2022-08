Luego conocerse la partida física de la estrella de Hollywood Olivia Newton-John, el pasado lunes, su buen amigo y reconocido actor John Travolta, escribió en Instagram unas emotivas palabras para despedirla.

“Mi queridísima Olivia, hiciste que la vida de todos nosotros fuera mucho mejor. Tu impacto fue increíble. Te quiero tanto. Te encontraremos en el camino y volveremos a estar juntos. Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre”, dijo Travolta.

Seguidamente, se despidió haciendo alusión a su personaje de la película que los unió: “Tu Danny, tu John”.

Es importante recordar que Travolta coprotagonizó junto a Newton-John el filme Grease (Vacelina) (1978), donde formaron una pareja icónica del cine interpretando a los jóvenes Danny Zuko y Sandy Olsson.

Ambos interpretaron “You’re the One that I Want”, una de las canciones principales de Grease, tema que se convirtió en uno de los más famosos de la época y vendió más de 15 millones de copias.