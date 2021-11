Jonathan Moly hizo lo posible para rebajar sus kilos extras

El cantante venezolano Jonathan Moly compartió con sus seguidores a través de su cuenta personal en Instagram, que había comenzado un tratamiento para bajar de peso.

Según Moly decidió someterse al tratamiento conocido como “el balón gástrico” mismo que le permite bajar unos kilos sin necesidad de someterse a una cirugía.

Moly comentó que su autoestima se ha visto afectado por su peso, ya que no se siente seguro de compartir fotos o vídeos de él por verse con unos kilos de más. Sin embargo, su familia no estaba de acuerdo con que el joven hiciera esto, pero aun así él tomó la decisión.

“He intentado muchas veces ir al gimnasio, y nunca consigo el objetivo de rebaja, me hablaron de un método que es el balón gástrico pero que no es nada invasivo que es súper fácil de hacer, literalmente te lo hacen despierto. Vi que Sixto se lo hizo también y le funcionó, y dije ‘¿Sabes qué? Yo quiero probar eso’ por mi autoestima, yo me quiero sentir mejor”, explicó Jonathan.